Am Nachmittag sollte der Senat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Die Legislaturperiode dauert in Bremen vier Jahre. Bei der Wahl am 14. Mai war die SPD stärkste Kraft geworden. Rot-Grün-Rot regiert in Bremen seit 2019. Für die Neuauflage der Koalition will das im Westen Deutschlands einmalige Bündnis Schwerpunkte auf Bildung, Soziales und Klima legen.