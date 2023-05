Wahlen Bremer SPD sondiert zuerst mit alten Partnern

Mit wem will er künftig koalieren?: Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Bild: Bild: dpa

Nach der Wahl im Land Bremen will die SPD als stärkste Partei eine Regierungsbildung zuerst mit ihren bisherigen Koalitionspartnern sondieren. An diesem Freitag soll zunächst mit Grünen und Linkspartei gesprochen werden. Am Samstag wird sich ein Gespräch mit der bislang oppositionellen CDU anschließen, wie die SPD- Landesgeschäftsführung mitteilte.