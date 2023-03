Wahlen Bürgerschaftswahl findet in Stadt Bremen ohne AfD statt

23. März 2023 | Quelle: dpa

Landeswahlleiter Sebastian Berger bei der Sitzung des Landeswahlausschusses. Bild: Bild: dpa

Der Bremer Landeswahlausschuss hat die AfD in der Stadt Bremen nicht zur Bürgerschaftswahl am 14. Mai zugelassen. Der Ausschuss lehnte am Donnerstag beide eingereichten Listen ab. Eine Entscheidung über die AfD-Liste im getrennten Wahlbereich Bremerhaven sollte ebenfalls noch am Donnerstag fallen.