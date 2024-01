Wahlen Enges Rennen zwischen CDU und AfD bei Landratswahl

Die Wahlbeteiligung lag bis dahin bei 69 Prozent und damit über den 66 Prozent in der ersten Runde. Die Wahllokale für die Stichwahl sind seit 18.00 Uhr geschlossen. Die AfD hofft in dem ländlich geprägten und einkommensschwachen Kreis auf ihren deutschlandweit zweiten Landratsposten nach Robert Sesselmann in Sonneberg. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Thrum mit 45,7 Prozent der Stimmen dominiert. Herrgott kam damals auf 33,3 Prozent. Insgesamt sind in dem Kreis über 66 000 Menschen wahlberechtigt.