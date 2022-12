Wahlen Familienministerin unterstützt Forderung nach Wahlalter 16

Paus bekräftigte damit, was die Grünen schon in ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2017 geschrieben hatten. Darin kündigten sie an, das Wahlalter für Bundestags- und Europawahlen von 18 auf 16 Jahre verringern zu wollen. „Auf Basis einer Evaluation des Wahlalters 16 wollen wir das Wahlalter gegebenenfalls weiter absenken”, hieß es im Wahlprogramm weiter. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP steht zu diesem Thema: „Wir werden das aktive Wahlalter für die Wahlen zum Europäischen Parlament auf 16 Jahre senken. Wir wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag auf 16 Jahre zu senken.”