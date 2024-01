Wahlen Schon wieder Bundestags-Wahlkampf: Berliner Parteien starten

02. Januar 2024 | Quelle: dpa

Der SPD-Bundestagsabgeordnete für Pankow, Klaus Mindrup (r.), und Wolfgang Thierse beim Aufhängen von ersten Wahlplakaten in ihrem Kiez in der Oderberger Strasse. Bild: Bild: dpa

Knapp sechs Wochen vor der Wiederholung der Bundestagswahl 2021 in Teilen Berlins starten die Parteien offiziell in den Wahlkampf. Seit Dienstag dürfen in den betroffenen Stadtteilen wieder Plakate für die Kandidatinnen und Kandidaten werben. Die Wahlwiederholung in 455 von 2256 Berliner Wahlbezirken ist für den 11. Februar geplant. Wählen dürfen rund 550.000 Berlinerinnen und Berliner.