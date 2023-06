Wahlen Weidel hat Lust auf AfD-Kanzlerkandidatur

22. Juni 2023 | Quelle: dpa

«Natürlich hab ich Lust», sagt die AfD-Chefin Alice Weidel über eine geplante Kanzlerkandidatur ihrer Partei. Bild: Bild: dpa

AfD-Chefin Alice Weidel hat Interesse an der geplanten erstmaligen Kanzlerkandidatur ihrer Partei bei der nächsten Bundestagswahl bekundet. „Natürlich hab ich Lust. Andere haben aber auch Lust”, sagte sie am Donnerstag im Sender „Welt” auf die Frage, ob sie denn auf Lust darauf hätte. Sie verwies zugleich darauf, dass keiner in der AfD ein Zugriffsrecht auf den Posten habe und die Frage von den Mitgliedern etwa auf einem Parteitag oder durch eine Mitgliederbefragung entschieden werde.