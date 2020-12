Wahlkampf Baden-Württemberg Habeck: Grüne und CDU „sehr unterschiedliche Parteien“

Dieser sei eine „starke und kantige Persönlichkeit“, ertrage aber auch Streit und Widerrede und stelle Machtfragen nicht über Prinzipien und Verantwortung. „Er sitzt nicht in den Talkshows und twittert nicht“, sagte Habeck. „Er passt in diese hypernervöse Welt gar nicht so richtig rein, weil er so stark verwurzelt ist in Grundsätzen. Das bewundere ich sehr.“