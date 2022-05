Wahlkampf des CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, Ministerpräsident auf Bewährung

Wüst spricht über die Zeitenwende, ohne den Begriff von Kanzler Olaf Scholz in den Mund zu nehmen. Alles ist plötzlich anders, nichts ist mehr, wie es war, für die Menschen in Deutschland, für die Wirtschaft, aber auch für den Wahlkämpfer Wüst. Die Landesthemen seiner CDU-FDP-Koalition taugen nur noch bedingt zur Mobilisierung der Bürger; wer will in diesen Tagen schon über Ortsumgehungen, Autobahnsperrungen oder Brückensanierungen reden? Der frühere Landesverkehrsminister Wüst kennt sich da zwar gut aus, aber als ehemaliger Parteimanager und Kampagnenplaner weiß er auch, dass es jetzt um ganz andere Themen geht. Die Menschen sprechen über die Gräuel des Krieges, über die vielen Flüchtlinge und über die Angst, zu tief in den Krieg hineingezogen zu werden. Die Unternehmen klagen über gerissene Lieferketten, explodierende Energiepreise und die steigende Inflation. Auch über Moral wird gestritten, an Küchentischen wie in Konzernzentralen: Kann man noch in Russland produzieren und dort weiter Geschäfte machen? Und können wir einfach weiterhin Gas aus Russland beziehen – und damit helfen, Putins Krieg zu finanzieren?