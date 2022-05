Wahlkampf des CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, Ministerpräsident auf Bewährung

Keinen Streit in Kriegszeiten, sondern zuhören, helfen, alle einbinden und versöhnen – Wüst versucht die Methode Rau und Laschet. Er will nett und nahbar erscheinen, möglichst keinen Fehler machen, keine Angriffsfläche bieten. Die Abteilung Attacke, früher seine Spezialität, hat er aufgelöst, Wüst versucht, als Defensivspieler in die Verlängerung zu kommen: bloß kein gegnerisches Tor zulassen. Bei der Wahlwerbung setzt er auf seinen Schwiegersohn-Appeal und präsentiert sich in Anzug und Krawatte als seriös und verlässlich. „Machen worauf es ankommt“, steht auf seinen Plakaten. Er könnte auch „Machen Sie sich keine Sorgen“ plakatieren, oder „Wir machen das schon“. Regieren im Ruheabteil an Rhein und Ruhr, geräuschlos und gelassen. Die Bürger bloß nicht mit Streit verstören, sondern in Sicherheit wiegen.