Wahlkampf Ein Joe Kaeser macht noch keinen grünen Sommer

Kaeser könnte seine Parteinahme für Baerbock auch noch bereuen. Die selbst ernannte „Völkerrechtlerin“ weigert sich bis heute, ihre Masterarbeit zu einem völkerrechtlichen Thema an der London Business School öffentlich zugänglich zu machen. Kommen ihr jetzt Zweifel, ob die damalige Abschlussarbeit aus England nach dem einjährigen Studienaufenthalt dort fundiert genug ist, um heute vor dem Urteil kritischer Wissenschaftler in Deutschland zu bestehen? Oder fürchtet Baerbock am Ende sogar, dass die Plagiatsjäger neue Stellen finden, die andere bereits vor ihr geschrieben haben? Baerbock sitzt in der Zwickmühle. Wenn sie die Arbeit nicht frei gibt – was sie nach den Regeln der London Business School offenbar kann – dann wird man ihr Geheimniskrämerei und Vertuschung vorhalten. Der Plagiatsjäger Stefan Weber beruft sich auf den „Freedom of Information Act“ und will die Veröffentlichung notfalls vor Gericht einklagen. Wie immer das ausgeht – aus all diesen Umständen kann man erkennen, dass sich die Diskussion um Baerbocks redlichen Umgang mit fremden Quellen nicht so schnell erledigen wird.