Wahlkampf: FDP setzt auf Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl

Der Staat sei in der Pandemie immer stärker geworden, sagte Lindner. Die FDP sei die einzige im Bundestag vertretene Partei, die nicht auf einen starken Staat setze. Zudem sei das Staatswesen in Deutschland zu einem „Sanierungsfall“ geworden. Investitionen in die Modernisierung von Staat und Infrastruktur seien unerlässlich. Dabei gehe es vor allem um die Digitalisierung.