Wahlkampf-Flop Lastenrad? Lastenräder: Mehrheit lehnt Grünen-Idee zum 1000-Euro-Zuschuss ab

Die höchste Zustimmung für die Subvention gab es in drei norddeutschen Städten, die eine Nähe zum fahrradfreundlichen Dänemark haben: In Flensburg stimmten 40,7 Prozent für die 1000-Euro-Subvention, in Lübeck 39,9 Prozent, in Kiel 38,2 Prozent. Aber auch in Regionen, die ans Radfahrerparadies Niederlande angrenzen, ist die Zustimmung im Schnitt höher, beispielsweise in Münster (37,3 Prozent) und Osnabrück (35,8 Prozent).