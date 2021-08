Wahlkampf in Deutschland Die Kanzler(innen)frage ist so offen wie selten – die Spannung steckt im Detail

Der Wahlkampf mag bisher bieder plätschern, verliebt in Lappalien, Skandälchen und Charakterdefizite. Aber an der Wahl selbst ist ganz und gar nichts langweilig: sieben Wochen vor der Entscheidung ist das Ende offen wie selten. Drei mögliche Kanzler(innen), mehrere Koalitionsoptionen, dazu wirtschaftspolitisch doch ziemlich konträre Ansichten – von wegen dröge. Man muss halt nur hinsehen. Die Spannung steckt im Detail.



