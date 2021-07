Wahlkampf Was für ein Tempolimit spricht – und was dagegen

Derzeit gilt auf dem Großteil der Autobahnen nach wie vor freie Fahrt, so viel lässt sich mit Sicherheit sagen. Bloß: Die aktuellsten Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen sind auf dem Stand von 2015. Demnach gilt auf 70 Prozent des Netzes freie Fahrt. Dauerhafte oder zeitweise Beschränkungen mit Schildern gibt es auf 20,8 Prozent des Netzes. Am häufigsten sind Tempo 120 (7,8 Prozent) und Tempo 100 (5,6 Prozent). Dazu kommen variable Verkehrslenkungsanzeigen. Seit mehr als 40 Jahren gilt zudem die empfohlene Richtgeschwindigkeit von 130. Schaut man sich eine EU-Karte an, ist Deutschland ein „weißer Fleck“, überall sonst gibt es nach einer ADAC-Übersicht Tempobeschränkungen.