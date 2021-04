Wahlprogramm Die mutlosen Grünen

Man braucht im Grunde nicht mehr als diese Eckdaten des Programms zu kennen, um zu einer klaren Bewertung zu kommen: Es geht um den Abschied von der Sozialen Marktwirtschaft. Wo man nur hinschaut, würden die Menschen gezwungen, ihre Präferenzen und Vorstellungen vom Leben einem zentralen Willen der ökologischen Transformation unterzuordnen – ohne dass die Grünen überhaupt den Versuch unternehmen würden, die gewaltigen Chancen der Digitalisierung und Informationstechnologie zu nutzen.



Dies gilt insbesondere für die Landbewohner. Die Grünen scheinen es in ihrer urbanen Überheblichkeit vergessen zu haben: In Deutschland wohnt fast ein Viertel der Menschen in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern; und selbst in kleineren Städten außerhalb der Zentren ist es bisher höchst beschwerlich, auf ein Auto zu verzichten. Gerade hier brauchen wir eine neue Dimension individualisierter Mobilitätsangebote unterschiedlicher Verkehrsträger, die dafür sorgen, dass auch die Lebensqualität in der Fläche erhalten bleibt. Die Digitalisierung bietet in dieser Hinsicht große Chancen, und zwar eben nicht nur für die Verkehrsorganisation von „smart cities“, sondern auch für die infrastrukturelle Versorgung von „smart counties“. Den Grünen fehlt da offenbar jede Fantasie. Sie hängen – bemerkenswert konservativ – am ÖPNV mit all seinen (auf dem Land oft leeren) Bahnen und Bussen sowie am Fahrrad, dessen Nutzung in den Weiten des Landes seine Grenzen hat.