Wahlwerbespots „Laschet drückt auf die Tränendrüse, die Grünen säuseln an der Realität vorbei“

Blumen, Bienen, Barbecue – „ein schöner Land in dieser Zeit“, so inszenieren sich die Grünen in ihrem Wahlwerbespot, für den sie diese Woche viel Spott in den sozialen Medien ernteten. Zu recht? Und welchen Effekt hat es, wenn sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz staatsmännisch gibt und auf Helmut Schmidt beruft, während Unionskandidat Armin Laschet lieber an seinen Bergmannsvater erinnert? Willi Schalk, 81 und unter anderem einer der Gründerväter der New Yorker Werbeholding Omnicom, hat die Spots exklusiv für die WiWo analysiert. Sein Urteil ist so scharf wie amüsant: