Warnstreiks Öffentlicher Dienst: Ein Inflationsausgleich ist genug!

Eine Lohnlücke zur Privatwirtschaft bei vergleichbaren Tätigkeiten mag es geben, DBB-Chef Ulrich Silberbach beziffert diese auf sieben bis zehn Prozent, bei den Ländern auf vier bis sechs Prozent. Dem steht jedoch die Arbeitsplatzsicherheit im öffentlichen Dienst gegenüber, und die ist in diesen Zeiten unbezahlbar. Während Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit gingen oder noch sind und Zehntausende um ihren Job bangen müssen, haben die meisten Staatsdiener durch Corona keinen Cent weniger in der Tasche. Auch das Argument, der Staat müsse unsere „Corona-Helden“ belohnen, ist ein zweischneidiges Schwert. Sicher: Die Leistung vieler Beschäftigter bei Polizei, Kitas oder im Gesundheitswesen kann in der aktuellen Krise nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ob aber auch das Personal bei Eich- und Kulturämtern oder der Bundesanstalt für Kartoffel- und Fettforschung systemrelevant ist, darf zumindest bezweifelt werden.