Warnstreiks Verdi legt Nahverkehr lahm

Nutzerinnen und Nutzer von Bus und Bahn müssen sich auf erhebliche Einschränkungen wegen neuer Warnstreiks von Verdi an diesem Freitag einstellen. Die Gewerkschaft will den öffentlichen Nahverkehr in sechs Bundesländern und einigen Städten für 24 Stunden nahezu flächendeckend lahmlegen. Die Aktion soll gemeinsam mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future stattfinden, die für Freitag zu einem globalen Klimastreik aufrufen. Verdi will damit den Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöhen, wie Vizechefin Christine Behle am Dienstag in Berlin ankündigte.