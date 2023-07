Wasserknappheit Geht Deutschland das Wasser aus?

In welchen Regionen ist die Gefahr für Engpässe am größten?

Unter Wasserknappheit leiden vor allem die Regionen, in denen es weniger regnet, die eine bestimmte Boden- und Grundwasserbeschaffenheit haben und in denen es keine großen Oberflächengewässer gibt. Dazu gehören zum Beispiel Regionen in Oberbayern, das Main-Gebiet und Nordostdeutschland.