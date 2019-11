Wasserstoff-Autos Bundesregierung: Wasserstoff ist ein Kraftstoff der Zukunft

Im Verkehrssektor gilt die wasserstoffbasierte Mobilität als Ergänzung zur batteriebetriebenen Elektromobilität, wie es in einem Thesenpapier mehrerer Ministerien heißt. Bei der Entwicklung klimafreundlicher Autos will die Bundesregierung zweigleisig fahren und zugleich auf bessere Batterien für E-Fahrzeuge und die Wasserstofftechnologie setzen. „Am Ende werden wir immer erleben, dass sich die wirtschaftlichste Lösung in einem Bereich durchsetzt“, sagte Altmaier. Es gebe einen Innovationswettbewerb zu immer kleineren und leistungsfähigeren Batterien, aber zugleich einen Wettbewerb, die Wasserstoffbatterie so zu entwickeln, dass sie ihr volles Potenzial entfalte. „In der Industrie kann perspektivisch bei vielen Prozessen CO2-frei erzeugter Wasserstoff zum Einsatz kommen.“ Die Bundesregierung wolle Aktivitäten in diesem Bereich fördern und miteinander verzahnen.