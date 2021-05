Wasserstoff So schaffen wir die moderne Industrie

Die Seehäfen können als Knotenpunkte dienen für den Aufbau einer wasserstoffbasierten Industrie: Grüne Wasserstoffproduktion an der Küste kann gekoppelt werden mit Logistikinfrastruktur für Im- und Export, einer entsprechenden Hinterland-Anbindung sowie dem Auf- und Umbau von Industrie direkt vor Ort. Es werden insbesondere die energieintensiven Industriezweige sein, deren zeitnahe Transformation auf regenerative Energiequellen unumgänglich sein wird.



Für die deutsche Stahlindustrie wird beispielsweise kein Weg an Wasserstoff als Energieträger vorbeiführen, wenn wir diese Industrie bei uns erhalten wollen. Direktreduktionsanlagen, betrieben mit grünem Wasserstoff, ermöglichen die Herstellung von grünem Stahl. Aktuell stehen wir hier vor der Herausforderung der Skalierbarkeit. Modellprojekte müssen zeigen, wie sich entsprechende Liefer- und Produktionsketten effektiv aufbauen lassen und so die Grundlage für eine solche Stahlproduktion in industriellem Maßstab schaffen. Auch hier bietet sich eine Verortung an der Küste in Hafenlage an: Nähe zur Energiequelle, Importmöglichkeit für benötigte Rohstoffe und Transportwege über See und Land für den Export oder zur Weiterverarbeitung.