 Weg in die Zukunft: Warum sich Deutschland mit der Digitalisierung so schwertut

Der Amerikaner Alex Karp, der in Frankfurt bei Jürgen Habermas promoviert hat, soll also auf dem Podium erklären, warum es eine Firma wie die seine in den USA gibt, aber nicht in Europa. Und sagt erstmal, dass sein Team für Silicon-Valley-Verhältnisse sehr deutsch gewesen sei: „Denn wir hatten einen Plan!“ Ihm fällt dann aber doch etwas ein, was in Deutschland fehle: das Verständnis, dass ein Unternehmen zu gründen, eine Kunst sei, die man fördern müsse und die nicht automatisch beherrsche, wer traditionell ausgebildet sei.