Wege aus der Energiekrise Robert Habeck und die Last der Entlastung

Am Montag erst hatte die Gaskommission der Bundesregierung ihren Abschlussbericht vorgelegt, schon heute, an diesem Mittwoch, sollen die ersten Beschlüsse in Kabinett und in der Ministerpräsidentenkonferenz stehen. Krisenpolitik im Zeitraffer-Modus.



Rund eine Stunde nördlich von Dresden, am Standort Nünchritz von Wacker Chemie, hört Habeck nur eben Forderungen, die schlicht nicht übereinzubringen sind mit dem, was die Regierung für machbar, umsetzbar und finanzierbar hält. Wohlgemerkt: aus einem gewaltigen Krisentopf von bis zu 200 Milliarden Euro. Das dürfte seine klaren Worte erklären, mit denen der Minister den Forderungen des Unternehmenschefs eine Absage erteilt.