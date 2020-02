Wege aus der Thüringen-Krise „Eine Expertenregierung ist nicht der Königsweg“

Müssen wir uns darauf einstellen, dass Expertenregierungen häufiger werden? Das Parteiensystem zersplittert, Abgrenzungsbeschlüsse werden hochgehalten. Da wird es immer komplizierter, Koalitionen zu schmieden.

Sie sind in der Tat ein Zeichen der Zeit. Die Segmentierung verstärkt sich, die Volksparteien verlieren an Bindekraft. Das jüngste Beispiel war Österreich, ähnliches gab es vor einigen Jahren in Italien unter Mario Monti. Bald vielleicht in Thüringen. Aber meines Erachtens wäre das nicht der Königsweg, um sich aus verfahrenen Lagen zu befreien.



Welcher dann?

Parteien müssen intensiv darüber nachdenken, wie parlamentarische Handlungs- und damit Beschlussfähigkeit künftig auch jenseits von klaren Koalitionsmehrheiten herstellbar ist. Tolerierung von Minderheitsregierungen, klare, punktuelle Kooperationen in einzelnen Politikfeldern - das wäre aus meiner Sicht besser.