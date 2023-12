Wegen Haushaltsstreit Merz will die Ampel-Regierung so schnell wie möglich ablösen

25. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Friedrich Merz hat ein Ziel: "Wir müssen nach der nächsten Bundestagswahl stark genug sein." Bild: Bild: dpa

CDU-Chef Friedrich Merz setzt angesichts des Haushaltsstreits der Ampel-Koalition auf einen raschen Wechsel hin zu einer unionsgeführten Bundesregierung. Er und CSU-Chef Markus Söder seien sich „einig, dass wir so schnell wie möglich diese Regierung ablösen wollen”, sagte der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Falls die Ampel scheitere, komme dafür eine vorgezogene Bundestagswahl am 9. Juni in Betracht, dem Tag der Europawahl.