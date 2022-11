Wegen Immobilienwertsteigerungen Bundesfinanzminister Lindner prüft höhere Freibeträge bei Erbschaftsteuer

Auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will auf höhere Freibeträge drängen. In einem Entschließungsantrag zum Jahressteuergesetz will die Union fordern, „aufgrund der Verteuerung von Immobilien um 65 Prozent in den letzten Jahren die erbschaftsteuerlichen Freibeträge anzuheben für Ehegatten und Lebenspartner auf 825.000 Euro (aktuell 500.000 Euro), für Kinder auf 660.000 Euro (400.000 Euro), für Enkelkinder auf 330.000 Euro (200.000 Euro), für Eltern und Großeltern auf 165.000 Euro (100.000 Euro), für die übrigen Personen auf 33.000 Euro (20.000 Euro).“ Der Entwurf, der noch von der CDU/CSU-Fraktion abschließend beraten werden muss, liegt der WirtschaftsWoche vor.