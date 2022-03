Wehrbericht Wehrbeauftragte Högl: Materielle Defizite in Einsätzen „alarmierend“

Wenn dies schon im Einsatz nicht gewährleistet sei, so überrasche es wenig, dass es im Grundbetrieb – also dem Dienst in Deutschland – nicht anders aussehe, so Högl. Vom Anspruch „Train as you fight“ (Trainiere wie Du kämpfst) sei die Bundeswehr „immer noch – leider – weit entfernt“. Es vergehe kein Truppenbesuch und kein Gespräch, bei dem ihr nicht von Mängeln berichtet werde.