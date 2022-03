Wehret dem Tankrabatt Rettet den Preis!

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nun einen staatlichen Tankzuschuss ins Spiel gebracht. Der könnte 30 oder 40 Cent pro Liter betragen, so Lindner. Dabei solle ein Liter Sprit unter dem Strich nicht mehr als zwei Euro kosten, als „Orientierungspunkt“. Das Ganze müsse aber zeitlich befristet werden und an den Zapfsäulen würde weiter der normale, unrabattierte Preis stehen, schob Lindner nach. Da blitzte er kurz auf, der Marktwirtschaftler Lindner, der um die essentielle Lenkungswirkung von Preisen weiß – von Marktpreisen. Die sorgen dafür, dass Angebot und Nachfrage in Ausgleich kommen. Je knapper ein Gut ist, desto höher sein Preis.