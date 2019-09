Weitere Zinssenkung? „Die Geldpolitik der EZB wirkt anders als gedacht“

Genau das macht doch Sparkassen und Volksbanken aus.

Solange sie das durch andere Erträge aus anderen Finanzprodukten auffangen können, werden sie weiter so existieren können. Aber der Trend geht ganz klar dahin, dass die physische Versorgung im Zahlungsverkehr in der Fläche viel teurer wird und das den Umstieg auf Systeme beschleunigt, in dem Zweigstellen keine Rolle mehr spielen. Heute dringen zunehmend Onlinebanken ein in einen Markt, in dem Dinosaurier mit hohen Kosten und alten Strukturen versuchen zu überleben. So paradox es klingen mag, die starke Bankenregulierung bremst heute den Eintritt neuer Anbieter – und schützt die „alten“ Institute.