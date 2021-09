Die an der Bundestagswahl 2021 teilnehmenden Parteien übermitteln ihre politischen Positionen zur Bundestagswahl an die Bundeszentrale für Politische Bildung. Diese Thesen werden von Jungwählern für jede Wahl zusammengestellt und richten sich vorrangig auch an diese Zielgruppe. Dabei lassen sich die Thesen mit „stimme zu“, „stimme nicht zu“, „neutral“ oder „These überspringen“ beantworten. Themen, die den Nutzern besonders wichtig sind, lassen sich als solche markieren und werden somit in der Berechnung schwerer gewichtet.