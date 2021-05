Traditionelle Grünen-Wähler tun sich damit nicht schwer, und auch in anderen Lagern dürfte es genügend potenzielle Wählerinnen und Wähler geben, die ein solches Szenario nicht per se schreckt. Das Vertrauen in den Staat ist gerade in Deutschland traditionell groß, seine Kassen waren in den vergangenen Jahren voll. Warum also nicht einen politischen Farbenwechsel wählen? Revolutionen sehen anders aus. Partei und Kanzlerkandidatin kommunizieren professionell und erfrischend.