Ein Plädoyer für eine an Wirtschaftsinteressen ausgerichtete Außen- und Entwicklungspolitik wird häufig mit dem Vorwurf gekontert, ökologische oder soziale Ziele würden vernachlässigt. Doch der oft konstruierte Widerspruch zwischen diesen Zielen und den Außenhandelsinteressen ist keiner. Der Aufbau einer funktionierenden Infrastruktur und die Förderung des privaten Sektors in Schwellen- und Entwicklungsländern dient auch der nachhaltigen Entwicklung und hilft, nicht nur wirtschaftliche sondern auch politische Ziele Europas zu erreichen. Zudem gewinnen ohnehin Nachhaltigkeitsziele auch für Unternehmen und Investoren rasant an Bedeutung. Eine an deutschen und europäischen Interessen ausgerichtete Außenwirtschaftsstrategie sichert nicht nur einen bedeutenden Teil unseres Wohlstands, sondern kann auch zu einer höheren Akzeptanz für unsere Wertvorstellungen in anderen Weltregionen beitragen.



