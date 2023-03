„Die Zahl der Meldungen ist sehr hoch, das hat uns schon überrascht”, sagte Rahner in einem Interview zum Frauentag am 8. März. „Wir haben damit gerechnet, dass wir viel mehr Aufklärungsarbeit machen müssen. Aber das ist das Gute an einem Shitstorm.” Denn die neue Webseite der Amadeu-Antonio-Stiftung in Berlin hatte große Aufmerksamkeit auf sich gezogen und war teils als „Petz-Portal” kritisiert worden.