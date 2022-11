Welthandel Deutschland kann es sich leisten, China zu verschmähen

Und dann ist da noch die Investitionsbeziehung zwischen Deutschland und China. Nach einem Jahrzehnt allmählich sinkenden Wachstums sind die deutschen Auslandsinvestitionen in China in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auf ein Rekordhoch gestiegen. Die 10 Milliarden Euro, die deutsche Unternehmen in diesem Jahr bisher in den chinesischen Markt investiert haben, machen aber immer noch nur etwa 10 Prozent der gesamten deutschen Auslandsinvestitionen aus. Selbst bei neuen Höchstständen sind die deutschen Investitionen in China mehr als fünfmal so hoch wie die Investitionen deutscher Unternehmen in den 19 Ländern der Eurozone.