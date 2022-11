Welthandel Deutschland kann es sich leisten, China zu verschmähen

Scholz und seine Berater müssen bedenken, dass das Wachstum deutscher multinationaler Unternehmen in China den Deutschen nicht unbedingt viele Vorteile in ihrer Heimat bringt. Die China-Exporte sichern etwa 1 Million Arbeitsplätze in Deutschland. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage der Deutschen Handelskammer in China ist der Kern der deutschen Wirtschaft, der Mittelstand, weniger optimistisch, was die Aussichten auf dem chinesischen Markt angeht, als größere Unternehmen. Gleichzeitig hat Peking seine Bereitschaft unter Beweis gestellt, wirtschaftliche Verbindungen auszunutzen, um deutsche und europäische außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen zu erzwingen und zu kontrollieren.