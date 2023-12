Weltklimagipfel COP28 Bundesregierung sagt trotz Haushaltsnöten Milliarden für Klimaschutz zu

In Berlin wird trotz der aktuellen Unsicherheit über den Haushalt 2024 mit Nachdruck betont, dass die Bundesregierung in Dubai an ihrem „hohen Ambitionsniveau in Sachen Klimaschutz“ festhalten werde. Das zeigt sich nicht nur in den finanziellen Zusagen, sondern auch in der bemerkenswert hohen Präsenz. Fast das halbe Bundeskabinett wird die Reise in den Wüstenstaat antreten, neben dem Kanzler insgesamt vier Minister und elf Staatssekretäre. Den Auftakt machte Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (SPD), die zum Start der Konferenz in Dubai versprach, Deutschland werde 100 Millionen Dollar in den „Loss and Damage Fonds“ einzahlen. Flankiert wurde die Zusage vom Gastland. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate wollen 100 Millionen Dollar geben, sagte der Präsident der COP28, Sultan al-Dschaber. Damit fließt erstmals Geld in den im vergangenen Jahr auf der UN-Kimakonferenz in Ägypten beschlossenen Fonds. Auch Großbritannien, die USA und Japan machten finanzielle Zusagen.