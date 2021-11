Weltklimakonferenz in Glasgow Deutschland tritt Erklärung zum Ende von Verbrennerautos nicht bei

Greenpeace-Chef Martin Kaiser resümiert die deutsche Positionierung zum Verbrennungsmotor als „sehr peinlich“. Deutschland sei eine der führenden Automobilnationen und hätte an dieser Stelle ein Zeichen setzen müssen, sagte Kaiser am Mittwoch der dpa. Er kritisierte aber auch die Erklärung an sich: Wichtige Akteure wie China oder die USA hätten auch nicht unterschrieben. Außerdem wäre aus Kaisers Sicht ein Verbot von Verbrennerneuzulassungen schon ab 2030 richtiger gewesen.



Die Klima-Aktivisten von Fridays for Future fordern das sogar schon ab 2025. Am Mittwoch hatten sie im Deutschen Pavillon auf der Weltklimakonferenz an die Ampel-Verhandler in Berlin appelliert, konsequenter gegen die Erderwärmung vorzugehen. Mit Blick auf das Aus von Verbrennungsmotoren werden ihre Rufe wohl nicht erhört werden.



Mehr zum Thema: Strenge Regeln für den Kohlendioxidausstoß drängen Autobauer in die E-Mobilität. Der Präsident des Ferrari-Clubs Deutschland, Walter Ben Dörrenberg, kämpft dafür, das Kulturgut Verbrennungsmotor nicht ganz aufzugeben. Lesen Sie hier das Interview mit Dörrenberg.