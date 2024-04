Weltkrisenpolitik Zweimal Kanzler, zweimal China, zweimal Krieg

Der bittere historische Zufall nun will es, dass auch der zweite Besuch des Kanzlers im Reich der Mitte von einem eskalierenden Konflikt überschattet wird. Diesmal ist es der direkte Angriff Irans auf Israel. Die Attacke mit hunderten Drohnen und Dutzenden Raketen überraschte die deutsche Delegation auf dem Flug in die 32-Millionen-Megacity Chongqing. Wieder ist es Scholz, der am heutigen Dienstag in Peking auf Xi treffen wird, um im Namen der G7 erneut an dessen Überzeugungskraft zu appellieren – diesmal in Richtung der Mullahs in Teheran.