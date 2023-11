Weltmarktführer Glasfaser raus, Panzer rein

Müller zieht offizielle Zahlen heran: Bei börsennotierten Unternehmen die neuesten Jahresabschlüsse, bei allen anderen in der Regel die Jahresabschlüsse aus dem Bundesanzeiger. In Einzelfällen findet eine Direkterhebung beim Unternehmen statt. Einige Unternehmen veröffentlichen im Bundesanzeiger statt eines Konzernabschlusses nur Einzelabschlüsse. In solchen Fällen werden die Daten aus dem zentralen GmbH-Abschluss herangezogen. Die Zahlen in der Tabelle umfassen dann nicht alle Tochtergesellschaften. So können Differenzen zu den von Unternehmen auf ihren Webseiten veröffentlichten Daten zustande kommen.