Weltmarktführer Innovation Day Krebs, die andere Pandemie: Wie Siemens Healthineers die Therapie mit KI verbessern soll

Während die Corona-Pandemie nach wie vor das Leben vieler Menschen und die Wirtschaft beeinträchtigen, denkt Bernd Montag, Chef des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers schon an die nächste Krankheit: Krebs. „Es gibt eine versteckte Pandemie“, sagt Montag beim „Weltmarktführer Innovation Day“ in Erlangen. Krebserkrankungen seien die zweithäufigste Todesursache weltweit. Der Unterschied zur Corona-Pandemie sei nur, dass man sich an Krebs gewöhnt habe.