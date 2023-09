Weltmarktführer Innovation Day: Markus Söder: Wir müssen raus aus dem „Deutschland-Jacuzzi“

Im Interview mit WirtschaftsWoche-Chefredakteur Horst von Buttlar warnt Söder deshalb vor Bequemlichkeit: „Man kann im eigenen Saft schmoren, da ist es warm und kuschelig, in einer Art Deutschland-Jacuzzi. Aber wenn man Exportnation bleiben will, muss man sich auf die Welt einstellen.“



Die „eigentliche Innovationskraft“ käme aus dem Mittelstand, betont der CSU-Chef. Auch der brauche Unterstützung, nicht nur Chipkonzerne. „Wir müssen um das besser sein, was andere billiger sind.“