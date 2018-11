„Weltmeistertitel im Autobau“ in Gefahr Verkehrsminister Scheuer fordert von Autobauern mehr Innovation

BerlinBundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat die deutsche Autoindustrie zu mehr Anstrengungen für neue Produkte aufgefordert und indirekt vor allem Volkswagen kritisiert. „Wer die Politik auffordert, eine Agenda für die Zukunft des Automobils zu entwickeln, muss erst einmal selbst zeigen, was er draufhat“, sagte Scheuer am Dienstag in Berlin bei den Haushaltsberatungen im Bundestag. „Wer nur von den Herausforderungen der Zukunft redet, aber nicht die Produkte der Zukunft schnell in die Läden bringt, läuft Gefahr, den Weltmeistertitel im Autobau zu verlieren.“