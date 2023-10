Weltsteuersystem OECD will weltweit 200 Milliarden Dollar Steuerrechte umverteilen

Im Kern will die OECD für eine gerechtere Welt sorgen. Viele Länder ärgern sich darüber, dass die GAFAs überall in der Welt Geschäfte und Gewinne machen, ohne in den jeweiligen Staaten auch Ertragsteuern zu zahlen. „Wenn ein Konzern hierzulande Umsätze in zweistelliger Milliardenhöhe macht und nur einen einstelligen Millionenbetrag Steuern zahlt, ist das kaum als gerecht zu empfinden“, heißt es bei der OECD.