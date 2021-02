Weltweiter Kampf gegen Corona Wohlstand verpflichtet

Der Afrikaverein der deutschen Wirtschaft mahnt in einem Brief an die Außenpolitiker im Bundestag ebenfalls, der Kontinent müsse „so zügig wie möglich“ Unterstützung der EU bei der Impfkampagne erhalten. „Dies sollte nicht anderen Akteuren überlassen werden, die ohnehin ihren Einfluss immer weiter ausbauen“, heißt es in dem Schreiben – ohne dass China und Russland explizit genannt werden. Der Afrikaverein fordert zudem, in einigen Ländern auch eine lokale Produktion von Impfstoffen aufzubauen.



Mehr zum Thema: „Die Apotheke der Welt zu sein, davon sind wir kilometerweit entfernt“, sagt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zur Impfstoffkrise im WirtschaftsWoche-Interview.