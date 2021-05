Weltwirtschaft: DIHK hebt Exportprognose für 2021 an

Der DIHK veröffentlichte am Dienstag eine Umfrage von Unternehmen mit Auslandsaktivitäten, für die Antworten von 4500 Firmen ausgewertet wurden. Vor allem in China und Nordamerika laufen die Geschäfte demnach wieder rund, weniger zuversichtlich sind die Konzerne für Engagements in Osteuropa und Südamerika. China hatte bereits 2020 wieder das Vorkrisenniveau erreicht und gewinnt im Welthandel momentan Marktanteile hinzu. Die USA gehören zu den Ländern, die am schnellsten beim Impfen vorankommen und zudem ein massives Konjunkturpaket geschnürt haben.