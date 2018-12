 Weltwirtschaft: DIHK rechnet für 2019 mit weniger neuen Jobs in Deutschland

Das sei ein nicht mehr ganz so hoher Zuwachs wie in den Vorjahren, sagte Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Für 2018 geht der DIHK von einem Stellenplus von 580.000 aus, 2017 waren es 630.000 neue Jobs. „Wir rechnen mit einem schwächeren Wachstum. Vor allem die Exporterwartungen werden schwächer.“