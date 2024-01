Weltwirtschaftsforum 2024: Die Welt ist ein kalter Ort

Pro Tag werden jetzt demnach nur noch rund 200.000 Container durch das Rote Meer transportiert, im November waren es rund 500.000. Die Umleitung um das Kap der Guten Hoffnung in Afrika führt dazu, dass die Waren zwischen den Werken in Asien und den Verbrauchern in Europa bis zu 20 Tage länger unterwegs sind, so Julian Hinz, Direktor des Forschungszentrums Handelspolitik und Leiter des Kiel Trade Indicators. Viele Waren seien deshalb immer noch auf See unterwegs und nicht in den Häfen gelöscht worden – das spiegelt sich in der Handelsbilanz wider.