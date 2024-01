Weltwirtschaftsforum Davos und der Zorn auf dem Zauberberg

Was gibt es denn? Was liegt in der Luft? „Zanksucht. Kriselnde Gereiztheit. Namenslose Ungeduld. Eine allgemeine Neigung zu giftigen Wortwechseln, zum Wutausbruch, ja zum Handgemenge.“ So beginnt es, das berühmte vorletzte Kapitel aus Thomas Manns noch berühmterem Roman „Zauberberg“: „Die große Gereiztheit“. Es spielt 1913, am Vorabend des Krieges, und Hass, Nationalismus und Antisemitismus tröpfeln ihr Gift in die Roman-Säle des Davoser Sanatoriums, wie sie es auch in Wirklichkeit taten. Thomas Mann wusste darum, er beendete den „Zauberberg“ erst 1923. Und „die Augen blitzten auffällig, die Münder verbogen sich leidenschaftlich“.