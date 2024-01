Weltwirtschaftsforum Robert Habecks Gespür für Grau

Das Podium, auf dem Robert Habeck an diesem Dienstagmittag sitzt, trägt einen etwas eigentümlichen Titel: „Musical Chairs“. Er verweist auf ein Kinderspiel, das in Deutschland „Reise nach Jerusalem“ heißt, was sowohl auf Englisch wie auf Deutsch leicht verharmlosend wirkt. Denn die Reise nach Jerusalem ist in Wahrheit eine ziemlich harte Probe auf Durchsetzungsfähigkeit und Nervenstärke: Am Ende kann nur einer gewinnen.